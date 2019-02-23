Серия Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 не отменена, несмотря на пандемию коронавируса (Kyodo)

Серия Гран-при по фигурному катанию, по предварительной информации, должна состояться, несмотря на пандемию коронавируса.

3 августа Совет Международного союза конькобежцев ( ) обсудил вопрос проведения соревнований.

Как сообщает японское агентство Kyodo, было принято решение не отменять серию Гран-при. Из-за ограничений на международные поездки, действующих во многих странах, формат проведения будет обсуждаться дополнительно.

Предварительный календарь по фигурному катанию сезона-2020/21. Гран-при стартует в октябре, чемпионат мира – в марте

Что будет, если Гран-при по фигурному катанию отменят? Юниоры уже остались без турниров, очередь – за Косторной, Трусовой и другими