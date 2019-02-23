3 августа ISU примет решение, будет ли проводиться серия Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21

3 августа Совет Международного союза конькобежцев ( ) примет решение о том, состоится ли серия Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21.

Из-за пандемии коронавируса проведение соревнований находится под угрозой.

20 июля была отменена серия Гран-при среди юниоров. Также не состоится Мемориал Непелы, который был запланирован на 23-26 сентября, а турнир Autumn Classic International в Канаде перенесен на неопределенную дату.

Что будет, если Гран-при по фигурному катанию отменят? Юниоры уже остались без турниров, очередь – за Косторной, Трусовой и другими

Предварительный календарь по фигурному катанию сезона-2020/21. Гран-при стартует в октябре, чемпионат мира – в марте

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