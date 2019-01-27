Александр Жулин: «Думаю, все международные соревнования могут отменить вплоть до января. Я в этом отношении немного пессимистичен»

Тренер Александр Жулин прокомментировал отмену юниорской серии по фигурному катанию из-за ситуации с коронавирусом.

«Все это очень печально, но мы ничего не можем изменить. У меня, к сожалению, есть плохие предчувствия по поводу взрослых этапов Гран-при.

Думаю, вообще все могут отменить вплоть до января. Может, первым крупным турниром будет чемпионат России. Я в этом отношении немного пессимистичен.

Просто не знаю, как это разруливать. Я бы не делал далекоидущих выводов.

Олимпиаду, которая должна быть в 2022 году, хотя бы в 2023-м увидеть. Надо сконцентрироваться на внутренних соревнованиях, сделать их более зрелищными, значимыми», — сказал Жулин.