Александр Жулин: «Думаю, все международные соревнования могут отменить вплоть до января. Я в этом отношении немного пессимистичен»

Теги сборная России Гран-при Александр Жулин Гран-при среди юниоров Фигурное катание

Тренер Александр Жулин прокомментировал отмену юниорской серии Гран-при по фигурному катанию из-за ситуации с коронавирусом. 

«Все это очень печально, но мы ничего не можем изменить. У меня, к сожалению, есть плохие предчувствия по поводу взрослых этапов Гран-при.

Думаю, вообще все могут отменить вплоть до января. Может, первым крупным турниром будет чемпионат России. Я в этом отношении немного пессимистичен.

Просто не знаю, как это разруливать. Я бы не делал далекоидущих выводов.

Олимпиаду, которая должна быть в 2022 году, хотя бы в 2023-м увидеть. Надо сконцентрироваться на внутренних соревнованиях, сделать их более зрелищными, значимыми», — сказал Жулин.

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