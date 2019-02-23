Илья Авербух: «До января этапов Гран-при по фигурному катанию точно не будет. Это объективно и правильно»

Хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух считает, что из-за коронавируса международные турниры по фигурному катанию не будут проводиться до начала следующего года.

– Главный вопрос сейчас – что будет с сезоном. Может, у вас есть предчувствие или даже информация, на что нам рассчитывать?

– Я точно не гуру и не могу заглянуть в будущее, узнать, что там будет. Наверное, сейчас никто этого не знает. Если трезво смотреть на ситуацию и анализировать цифры и события вокруг пандемии, думаю, точно до 1 января этапов Гран-при не будет.

Пока вопрос кажется подвисшим, но это иллюзия. Не вижу, за что тут зацепиться. Мы видим, какой ужас происходит в Америке. Не думаю, что будет правильно проводить старты, ездить по странам, сажать всех на карантин.

Объективно и правильно, что турниров до января не будет. Мы все молимся и верим, что эта история закончится.

– В ситуации, когда взрослого Гран-при не будет, встает вопрос о том, что делать со своими турнирами. Из Кубка России надо делать конфетку.

– Безусловно надо! Потому что надо держать спортивную форму наши должны быть готовы – как только, так сразу. Конечно, Кубок России не может заменить Гран-при, это невозможно, не надо лукавить. Но соревнования нужны, и их должно быть как можно больше, чтобы держать ритм.

Если говорить о конкуренции, у нас во всех видах она очень высокая внутри страны. В женском фигурном катании плеяда золотых девочек, в танцах ребята идут ноздрю в ноздрю, за мальчишками мы следим. Димка Алиев в этом году отлично выступил, есть Саша Самарин, Мишу Коляду очень ждем, как у него получится с Алексеем Мишиным.

Парное катание тоже очень сильное – правда, там не очень понятно, где Тарасова и Морозов. Если они в Америке, будет непросто возвращаться в Россию, но они наверняка это сделают. Пары Тамары Москвиной тоже прекрасны, Бойкова и Козловский стали открытием. Кубок России будет большой битвой, – отметил Авербух.

🎥 🎧 Включайте наше шоу: верим, что Загитова вернется в новом сезоне – и дело не только в деньгах

📺 Олимпийская чемпионка Ксения Столбова – гость прямого эфира в инстаграме Sports.ru. Смотрите, как это было

Одежда и обувь известных брендов на странице KupiVIP промокоды.