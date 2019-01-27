Бестемьянова о том, что Загитова не попала в финал ISU Skating Awards: «Все справедливо. Она почти не выступала в этом сезоне»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду прокомментировала тот факт, что российская фигуристка не попала в финал ни в одной из номинаций премии .

Чемпионка Пхенчхана-2018 была представлена в лонг-листах трех номинаций: самый ценный фигурист, лучший костюм и лучшая развлекательная программа. Но в итоговое голосование Загитова не прошла.

«Она почти не выступала в этом сезоне.

Возможно, ее произвольная программа заслуживала войти в тройку номинантов в категории «Самая захватывающая программа». Мне она очень нравилась, но Алина ее мало показывала.

Так что все справедливо. Не стоит искать каких-то подводных камней», – сказала Бестемьянова.

В фигурном катании придумали странный «Оскар»: рассердили фанатов Загитовой, оскорбили евреев и до сих пор не вручили статуэтки

В фигурке раздали статуэтки: Тутберидзе победила, но так и не вышла на связь, Медведева без наград, Плющенко в гневе