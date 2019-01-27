Медведева вернулась в Москву из Японии. Она сдала отрицательный тест на коронавирус

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Российская фигуристка Евгения Медведева вернулась в Москву из Японии.

Спортсменка уже сдала отрицательный тест на коронавирус.

«Евгения Медведева прилетела в Москву, сдала тесты на коронавирусную инфекцию, которые были отрицательными.

Сейчас Женя находится на самоизоляции, и как только она закончится, фигуристка планирует вернуться на лед», – рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

Медведева прилетела в Японию в апреле для участия в шоу Prism on Ice, которое должно было состояться в июне. Позже шоу отменили из-за пандемии коронавируса и спортсменка осталась тренироваться в стране.

Женя Медведева, похоже, застряла в Японии: прилетела на шоу за два месяца до начала, но его отменили

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