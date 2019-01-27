Медведева вернулась в Москву из Японии. Она сдала отрицательный тест на коронавирус

Российская фигуристка Евгения Медведева вернулась в Москву из Японии.
Спортсменка уже сдала отрицательный тест на коронавирус.
«Евгения Медведева прилетела в Москву, сдала тесты на коронавирусную инфекцию, которые были отрицательными.
Сейчас Женя находится на самоизоляции, и как только она закончится, фигуристка планирует вернуться на лед», – рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.
Медведева прилетела в Японию в апреле для участия в шоу Prism on Ice, которое должно было состояться в июне. Позже шоу отменили из-за пандемии коронавируса и спортсменка осталась тренироваться в стране.
Женя Медведева, похоже, застряла в Японии: прилетела на шоу за два месяца до начала, но его отменили