Елена Вайцеховская: «Отсутствие Загитовой среди финалистов премии ISU не столь вопиюще, как возможная победа Браунинга»

Журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением насчет премии .

«Выходу на финишную прямую премии предшествовала попытка раздуть вокруг предстоящего торжества скандал: ни в одну из номинаций не попала Алина Загитова, которая изначально была представлена сразу в трех категориях.

С одной стороны, все логично: чемпионка Игр в Пхенчхане объявила о приостановке карьеры в декабре, причем сделала это, мягко говоря, не слишком продуманно с точки зрения собственного имиджа.

Озвученная в стиле первого российского президента Бориса Ельцина позиция («Я устал, я ухожу») полностью исключала чью-то вину в том, что сезон одной из самых ярких фигуристок мира получился неполноценным и оборванным. Соответственно, делать реверансы в сторону спортсменки было уже ни к чему.

С другой стороны, в номинации «Программа» осталась , которая пропустила все основные старты, хоть и не по своему желанию. Поэтому у болельщиков Алины были все основания посчитать любимицу ущемленной в правах.

Отсутствие Алины Загитовой среди финалистов премии Международного союза конькобежцев по итогам прошедшего сезона не столь вопиюще, как возможная победа канадца в одной из номинаций. Четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию близок к тому, чтобы стать первой признанной легендой своего вида спорта по версии ISU.

Реверанс в сторону Браунинга был понятен: церемонию планировалось провести на одной из самых знаменитых арен Монреаля – в 21-тысячном «Белл Центре», где свои домашние матчи проводит местный хоккейный клуб «Канадиенс». Но перевод шоу в онлайн-формат высветил ряд нюансов.

Если Браунинг действительно станет первой из «легенд», это вполне может обернуться для ISU еще одной головной болью, поскольку развяжет руки организаторам любых последующих мировых первенств. Почему бы тогда тем же французам не требовать «Оскара» для Алена Жилетти или Филиппа Канделоро, швейцарцам – для Дениз Бильманн и Стефана Ламбьеля, испанцам – для , а японцам – для ?

Хотя с учетом «кассовости» имени последнего впору уже сейчас требовать включения фигуриста минимум в пять номинаций из семи. Но станет ли от этого ледовый ISU Skating Awards престижнее?» – написала Вайцеховская.

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