Минспорт о попадании Плющенко в список тренеров сборной России: «Он включен решением исполкома Федерации фигурного катания»

В Министерстве спорта РФ прокомментировали информацию о том, что двукратный олимпийский чемпион вошел в список тренеров сборной России.

«Список кандидатов в сборные команды России по фигурному катанию на спортивный сезон 2020-2021 гг. утвержден 28 мая 2020 года и размещен на официальном сайте Минспорта России.

Согласно списку, Плющенко является тренером сборной команды по фигурному катанию в дисциплине «одиночное катание» и личным тренером спортсменок Трусовой (основной состав), Жилиной (девушки 10-17 лет) и Титовой (девушки 10-17 лет, резервный состав).

Список соответствует общим принципам и критериям формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и порядком утверждения этих списков, утвержденными приказом Минспорта России от 12.04.2018 № 339.

Е. В. Плющенко был включен в список на основании решения исполкома Федерации фигурного катания на коньках России. При этом места подготовки спортсменов определяют их личные тренеры совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Плющенко – тренер сборной России: что это означает на самом деле?