«Легко не будет никому». Команда Тутберидзе показала прогресс Косторной и Щербаковой после недели тренировок на льду

Инстаграм команды показал, какого прогресса добились российские фигуристки и за последнюю неделю.

25 мая группа Тутберидзе прибыла на сборы в Новогорске. База открылась после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

Косторная на первой тренировке отказалась показать аксель. А Щербакова спрашивала: «Почему так неустойчиво?»

В течение недели фигуристки восстановили часть прыжков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Легко не будет никому #alionakostornaia Публикация от Team Tutberidze (@teamtutberidze_) 5 Июн 2020 в 10:40 PDT