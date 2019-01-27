«Легко не будет никому». Команда Тутберидзе показала прогресс Косторной и Щербаковой после недели тренировок на льду

Теги сборная России видео женское катание Этери Тутберидзе соцсети Анна Щербакова Алена Косторная Фигурное катание

Инстаграм команды Этери Тутберидзе показал, какого прогресса добились российские фигуристки Алена Косторная и Анна Щербакова за последнюю неделю.

25 мая группа Тутберидзе прибыла на сборы в Новогорске. База открылась после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

Косторная на первой тренировке отказалась показать аксель. А Щербакова спрашивала: «Почему так неустойчиво?»

В течение недели фигуристки восстановили часть прыжков.

 
 
 
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Легко не будет никому #alionakostornaia

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Легко не будет никому #annashcherbakova

Публикация от Team Tutberidze (@teamtutberidze_)

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