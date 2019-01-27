«Легко не будет никому». Команда Тутберидзе показала прогресс Косторной и Щербаковой после недели тренировок на льду

Инстаграм команды Этери Тутберидзе показал, какого прогресса добились российские фигуристки Алена Косторная и Анна Щербакова за последнюю неделю.
25 мая группа Тутберидзе прибыла на сборы в Новогорске. База открылась после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.
Косторная на первой тренировке отказалась показать аксель. А Щербакова спрашивала: «Почему так неустойчиво?»
В течение недели фигуристки восстановили часть прыжков.
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