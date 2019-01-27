Траньков о том, что у Тутберидзе нет взрослых чемпионок: «А Загитова? Даже в 45 она будет олимпийской чемпионкой»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением насчет того, почему в женском фигурном катании доминируют молодые спортсменки.

– Фигурное катание молодеет. Нет ничего сверхъестественного в том, что воспитанницы Тутберидзе не выигрывали титулов в совершеннолетнем возрасте.

- Будет ли у Загитовой шанс это исправить, если она вернется в большой спорт?

– Все будет зависеть от нее. Если Алина вернется, выучит какие-то сложные новые прыжки, то, конечно, может выиграть титулы. Главное, чтобы воспитанницы выигрывали, а в каком возрасте, абсолютно неважно.

- У Тутберидзе нет взрослых чемпионок.

– А не чемпионка? Ей 18 лет, но она олимпийская чемпионка на всю жизнь. Даже в 45 она будет олимпийской чемпионкой, – сказал Траньков.

Девочки-подростки захватили фигурное катание. Только виноваты в этом не Тутберидзе или Трусова