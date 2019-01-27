Игорь Бобрин: «Вернут ли Загитова и Медведева лидерство к ОИ-2022? В спорте все быстро меняется, оступишься один раз – завтра тебя забудут»

Чемпион Европы 1981 года, хореограф-постановщик Игорь Бобрин поделился мнением, смогут ли Алина Загитова и Евгения Медведева быть на лидирующих позициях к Олимпиаде 2022 года.

– Алина и Женя, которые были на лидирующих позициях на Олимпиаде, смогут вернуться наверх к следующей?

– Отвечу вам иносказательно. Через несколько месяцев после Олимпиады в Пхенчхане я был в Корее, ходил в футболке в цветах российского флага, того самого запрещенного.

На улице ко мне подошел кореец. Говорит: «О, вы из России! Я болею за фигуристов. Смотрите, какая у меня есть фотография». И показывает Загитову и Медведеву вместе.

Говорит: «Это Загитова!» Я спрашиваю: «А вторая кто?» Он ответил, что не знает. Это к вопросу о том, кто может, кто не может. Оступишься один раз – завтра тебя все забудут, такова ментальность. В спорте все быстро меняется.

– Но олимпийской чемпионкой 2022 года станет россиянка?

– Думаю, да. И наверняка все три будут претендентками на золото. Главное, чтобы они сумели его разыграть без негативных последствий, – отметил Бобрин.

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