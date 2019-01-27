Навка о коронавирусе у себя и Пескова: «Первым заболел муж. Он принес с работы»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду госпитализированная с коронавирусом, рассказала о самочувствии.

Супруг Навки, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, также попал в больницу с COVID-19.

«Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет.

Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся.

Мы в больнице: чтобы не подвергать (риску заражения) всю остальную семью, мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции.

Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы», – рассказала Навка.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 232 тысячи (+10 899 человек – за сутки). В стране от COVID-19 умерли 2 116 человек (107 – за сутки).

Кокорин носит антимикробный бейдж (такой же есть у Пескова). Он вряд ли помогает, а может быть и опасен

Загитова выступила в шоу Навки, но 8 млн ушли ее начальнику Эдуарду Аксенову. Разбираем с юристом – что не так?