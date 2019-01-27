Олимпийская чемпионка Татьяна Навка вылечилась от коронавируса

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка вылечилась от коронавируса.

Супруг Навки – пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков – выздоравливает, но еще находится в больнице.

«Все хорошо, выписалась, все нормально – отрицательный тест. Так что все в порядке. Муж идет на поправку, но все еще в больнице», – цитирует Навку телеграм-канал Life Shot.

О том, что Навка и Песков заразились коронавирусом, стало известно 12 мая.

Навка о коронавирусе у себя и Пескова: «Первым заболел муж. Он принес с работы»

Не застали Татьяну Навку фигуристкой? Она носила открытые платья, сменила трех партнеров и выиграла Олимпиаду, тренируясь у мужа