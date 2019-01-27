Актриса фильма «Лед» – Тарасовой: «Для представителей спорта это кино – бред. А для среднестатистического потребителя вышло очень неплохо»

Бывшая российская фигуристка , которая снималась в фильме «Лед», прокомментировала слова Татьяны Тарасовой о картине.

– Татьяна Тарасова довольно жестко раскритиковала фильм «Лед», в котором вы снимались. Мол, бездарно это и тупо. Вы смотрели то, что получилось, вам понравилось?

– С Татьяной Анатольевной сложно спорить, она человек конкретный и профессионал своего дела. Она, наверное, расценила этот фильм как документальный. Не стоит его так воспринимать.

Я могу согласиться, что это не про спорт. Фигурное катание – лишь одна из сюжетных линий. Консультировала я и Елена Масленникова, которая работала с Ильей Авербухом, но все равно картина с точки зрения спорта не удалась, можно сказать. Ну действительно, там все вокруг да около.

– Что тогда удалось?

– Это история любви, преодоления. Да, там есть ситуации, которые напоминают судьбы определенных спортсменов. Елены Бережной, например, с ее тяжелой травмой.

Кажется, что после этого нереально вернуться. Но по себе могу сказать, что любую травму можно победить. Вопрос отношения самому к себе и желания. Да, это больно, потом учишься кататься заново. Но все возможно.

Большинство зрителей – не спортсмены. И результат съемок должен быть интересен не только спортсменам, а широкому кругу людей. Так что для представителей спорта это кино – бред, согласна. А для среднестатистического потребителя вышло очень неплохо, третью часть просят снять. Но пока конкретное решение не принято.

– Вы бы какую оценку из десяти поставили двум первым?

– Я все-таки там работала, мое мнение будет субъективно. Но рейтинги у него хорошие и рекорды по сборам тоже были. В любом случае это популяризация вида спорта. Если кто-то на каток пойдет после просмотра или даже в школу запишется, что в этом плохого?

Когда я впервые пришла в группу фигурного катания, нас было три человека. Сейчас мы отбираем по 50 человек, а 200 ты не берешь. Раньше брали всех – кривых, косых, любых, неважно, был талант или нет, – сказала Гербольдт.

Тарасова о фильме «Лед»: «Не досмотрела, было скучно. Глупость, тупость и бездарность»