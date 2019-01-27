Тарасова о фильме «Лед»: «Не досмотрела, было скучно. Глупость, тупость и бездарность»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение о российском фильме «Лед», вышедшем в 2018 году, а также отметила возросший интерес к фигурному катанию.

«Я этот фильм не досмотрела, скучно было. Не думаю, что Мария Аронова создавала свой образ, ориентируясь на меня. Нет ничего общего.

Это же художественный вымысел, а значит, должна быть художественная ценность. А там только глупость, тупость и бездарность», – сказала Тарасова.

«Фигурное катание снова стали показывать на федеральных каналах. Причем речь идет и о международных соревнованиях, и о российских.

Это о многом говорит. Значит, есть спрос и интерес. Людям нужно зрелище, нужны эмоции, они устали от того, что сейчас есть на телевидении», – добавила Тарасова.

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