Тарасова о негативе в соцсетях: «Необязательно читать тысячи людей, которые поливают тебя жидким дерьмом»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, как относится к негативным сообщениям в соцсетях в свой адрес.

– Как относитесь к едким сообщениям, а то и оскорблениям в соцсетях, в том числе в инстаграме в ответ на ваши комментарии? Задевают ли они вас?

– Нет, не обращаю на них внимания. Потому что не читаю – как и комментарии Ирины Константиновны Родниной. Потому что они идиотские. Даже не обижаюсь на нее, а просто жалею.

– Для меня самая большая загадка – почему фигурное катание из искусства, которое должно пробуждать восторг и чувство красоты, превратилось в предмет ненависти. Читаешь, что фанаты Загитовой пишут в инстаграме Медведевой и наоборот – жутко становится. Ладно футбольные фанаты, но тут...

– Фигурное катание тоже разные люди смотрят. Мне кажется, что такие комментарии пишет народ очень низкого культурного уровня, умеющий думать и говорить, а правильнее сказать – собачиться только на уровне рынка.

Так не жалеть девочек... Мне кажется, им самим от этого уже не холодно и не жарко. Мало ли на свете больных людей?

– Главное, чтобы у самих спортсменок была в этом смысле толстая кожа.

– Я бы своим не посоветовала это читать. Как у них происходит – не знаю. У тебя есть представление, как жить и работать, – ты идешь вперед. Необязательно читать тысячи людей, которые что-то тебе советуют или поливают тебя жидким дерьмом, – сказала Тарасова.

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