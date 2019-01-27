Татьяна Тарасова: «У Тутберидзе еще много воспитанников, которые могут заменить Трусову»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что российская фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе.

Сообщается, что Трусова будет тренироваться у двукратного олимпийского чемпиона .

«У Этери Тутберидзе есть еще много воспитанников, которые могут заменить Александру Трусову. Бывает такое, что ученики переходят от одного тренера к другому. Смена тренера – это всегда лотерея.

Евгений взял под свое тренерство очень хорошую девочку, рекордсменку мира. Это огромная ответственность, которая на него падает. Мне хотелось бы, чтобы у него все получилось. Это возможность для него влиться в тренерскую семью», – сказала Тарасова.

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