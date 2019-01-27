Татьяна Тарасова: «У Тутберидзе еще много воспитанников, которые могут заменить Трусову»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России женское катание Этери Тутберидзе переходы Александра Трусова Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что российская фигуристка Александра Трусова ушла из группы Этери Тутберидзе.

Сообщается, что Трусова будет тренироваться у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«У Этери Тутберидзе есть еще много воспитанников, которые могут заменить Александру Трусову. Бывает такое, что ученики переходят от одного тренера к другому. Смена тренера – это всегда лотерея.

Евгений взял под свое тренерство очень хорошую девочку, рекордсменку мира. Это огромная ответственность, которая на него падает. Мне хотелось бы, чтобы у него все получилось. Это возможность для него влиться в тренерскую семью», – сказала Тарасова.

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