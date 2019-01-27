Тренер Розанов, покинувший группу Тутберидзе: «Этери Георгиевна, низкий вам поклон и бесконечная благодарность за все, что вы сделали для меня»

Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов, перешедший на работу в академию , поблагодарил тренеров группы за совместную работу.

На прошлой неделе стало известно, что Розанов покинул группу Тутберидзе, в которой работал с 2018 года.

«Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам Ледового дворца «Хрустальный» во главе с Этери Георгиевной Тутберидзе.

Этери Георгиевна, низкий вам поклон и бесконечная благодарность за все, что вы сделали для меня! Но самое главное, вы научили меня работать в команде и по-настоящему верить в себя!

Сергей Викторович, работать с тобой – сплошное удовольствие. Ты всегда умеешь находить позитив во всем, за что берешься.

Даня, ты прекрасный хореограф, и я очень благодарен тебе за совместное сотрудничество!

Спасибо всем вам за то, что были рядом в сложные минуты, помогали, поддерживали словом и делом. Желаю вам оставаться таким же дружным коллективом и сплоченной командой. Я всегда с теплотой буду вспоминать нашу совместную работу», – написал Розанов.

Бегство Трусовой (и еще двух человек) разрушило монополию Тутберидзе. И это прекрасно для всей нашей фигурки