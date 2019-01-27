Евгений Плющенко: «Мы привыкли, что в 15 лет заканчивают карьеру. Это надо менять. У Трусовой все впереди»

Двукратный олимпийский чемпион рассказал, в каком направлении будет работать с перешедшей к нему двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой.

– Ее программы были очень неплохими. Она достойно каталась. Но нет на сегодняшний день в мире женского одиночного катания универсального солдата, который был бы развит на все 100% как в технической составляющей, так и в харизме, и катании. Не существует таких универсалов. Каждый в чем-то слабее другого.

Если мы возьмем , вот он развит по всем пунктам. Хочется, конечно, и Сашу Трусову сделать универсальным солдатом. Именно по указанным пунктам.

– Каким образом это можно сделать? У нее же сформировался профиль с уклоном в технический героизм.

– Да ладно, ей всего 15 лет! Еще расти и расти. Мы просто привыкли, что в 15 лет они все уже заканчивают. Надо менять эту ситуацию. У Саши все еще впереди, она в начале пути.

– Просто представляя Анну Щербакову, понимаешь, что это сбалансированный спортсмен, Алену Косторную – что это ультрасбалансированный спортсмен. У Саши ведь явный перекос в технику.



– Я не считаю, что у Щербаковой нет слабых мест. Они есть. У Косторной тоже есть слабые места, если мы говорим с профессиональной точки зрения. Я об этих слабых точках не хочу говорить, потому что мы сейчас будем конкурировать.

Нам главное – убрать наши слабые места. Надо думать о себе. Есть у нас слабенькие позиции, но это временно. Повторюсь, в новом сезоне Трусова будет совершенно новой.

– Техника прыжков останется?

– Частично ее будем менять. И ей обязательно нужна стабильность, без которой ничего не получится.

– Приход Розанова был одним из мотивов перехода Трусовой?

– Видимо, что-то не устраивало и тренера, и спортсмена. Сережа Розанов – отличный специалист, добился больших результатов со спортсменами, поставил им четверные прыжки, хорошую технику.

Я же тоже присматривался давно к его труду. Технике он много учился у , Игоря Русакова, взял лучшее у многих тренеров и стал ставить спортсменам шикарную, я считаю, технику прыжков.

Он также изъявил желание войти в мою систему, работать вместе со мной. Я сказал: а почему бы и не попробовать? – рассказал Плющенко.

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