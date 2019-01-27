Евгений Плющенко: «Для меня главное – подготовить Трусову так, чтобы она была суперспортсменом во всех направлениях»

Двукратный олимпийский чемпион рассказал о переходе в его школу двукратной чемпионки мира среди юниоров .

– Когда все-таки у вас состоялся первый контакт с Трусовой?



– Я не буду вдаваться совсем в подробности, но скажу так: это давняя история. Мы завтра подаем документы о переходе Трусовой в федерацию, московскую федерацию, в . 15 мая переход должен состояться официально.

Из тех, кого мы точно взяли – Александра Трусова и сестры Жилины. Что касается других переходов, то они тоже будут, но это уже следующий этап. Озвучу позже.

– Из группы Тутберидзе?



– Переходы будут (не конкретизируя, из какой группы). Я же вам когда-то говорил, что будет сенсация. Вот, сенсация произошла.

– Это вы говорили года два назад.

– Правильно. Время пришло. Спортсмен принял решение о переходе. Но история действительно давняя. Не этого месяца.

– Какая у Трусовой была мотивация?

– Скоро она сама все расскажет, что я буду за нее говорить. Сейчас главное – осуществить переход. Потом, может быть, и пресс-конференцию соберем.

Сейчас я сам с ней общаюсь дистанционно, делимся мыслями по программам, по творчеству, по сборам – решаем, куда поедем, каких хореографов привлекать.

Послушайте, мне позвонила спортсменка с родителями, и начали вести разговор по переходу ко мне. Я поддержал и принял решение, что мы будем работать вместе. Какие мотивы у нее были, почему и зачем, я пока не вдавался в подробности.

– Для вас приход Трусовой – огромный риск?

– Я всегда любил вызовы, всегда шел вперед, моя школа в ближайшем будущем будет номером один. И я это доведу до ума.

Я вас уверяю, что Трусова в следующем сезоне будет совершенно новой Трусовой. Я готовлю ей суперспециалистов, которые будут с ней работать. И будут сенсации. Я люблю их, поэтому они будут.

Для меня главное сейчас – подготовить Трусову так, чтобы она была суперспортсменом во всех направлениях. Не только в прыжках, но и во вращениях, и в харизме, и в скольжении, и в донесении образа судьям и зрителям.

Эту задачу мы перед собой уже поставили, мы с Сережей Розановым на одной волне. Он суперпрофессионал. Я, кстати, знаю его очень давно. Думаю, у нас все получится, – сказал Плющенко.

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