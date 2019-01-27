Хореограф Тутберидзе: «Я никогда в жизни не танцевал у Билана. Ложь чистой воды»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков отреагировал на слова музыкального продюсера, жены Евгения Плющенко Яны Рудковской о том, что он когда-то был на подтанцовке у певца Димы Билана.

Рудковская заявила, что Железняков был отчислен из коллектива: «кто-то помнит, что за профнепригодность, кто-то вспоминает иные моменты», а высказывания хореографа по поводу перехода Александры Трусовой к Плющенко являются местью.

«Ааа, ребята, я никогда в жизни не танцевал у Билана! Кто в теме, тот поймет», – написал Железняков в фейсбуке.

«Это ложь чистой воды, я у Билана и близко не появлялся», – добавил хореограф в комментариях.

В ответ на комментарий, что это повод привлечь Рудковскую к ответственности за клевету, Железняков написал: «Да нафиг нужно, пусть там дальше варятся».

Яна Рудковская: «Железняков когда-то был на подтанцовке у Билана. Кто-то помнит, что его отчислили за профнепригодность»

Академия Плющенко шумит в фигурке: туда взяли дочку Ротенберга, приютили Трусову и Сотникову (она так и не вернулась на лед)