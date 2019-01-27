Евгений Плющенко: «Ни представители Рухина, ни он сам в нашу академию не обращались»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию опроверг переход к нему в академию.

В СМИ вчера появилась информация, что Рухин ушел от и будет заниматься у Плющенко.

В профайле 16-летнего фигуриста на портале AllSkaters в разделе «клуб» значится академия «Ангелы Плющенко».

«Ни представители Рухина, ни он сам в нашу академию не обращались, такого не было. Эта информация не соответствует действительности», – рассказал Плющенко.

Ранее группу Тутберидзе покинули Александра Трусова и тренер Сергей Розанов. Оба перешли в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Сообщалось, что группу Тутберидзе также покинула Вероника Жилина.

В прошедшем сезоне Рухин выступил на двух турнирах: на этапе юниорского Гран-при во Франции он стал 4-м, а на этапе Кубка России в Саранске одержал победу.

Бегство Трусовой (и еще двух человек) разрушило монополию Тутберидзе. И это прекрасно для всей нашей фигурки