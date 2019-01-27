Туктамышева об откровенных фотосъемках: «Предложений не было. Но я бы согласилась, для меня это красиво»

Чемпионка мира 2015 года рассказала, как отнеслась бы к предложению сняться в откровенной фотосессии.

– С учетом снятия кофточки, не было ли предложений об откровенных съемках в том же Playboy или еще где-то?

– Нет, не было, кстати. Меня Maxim пару раз цитировал, но на этом все закончилось.

– Я говорю именно про профессиональную съемку. То есть мы можем сейчас сказать, что Елизавета Туктамышева открыта к предложениям, и если серьезный глянец готов организовать серьезную фотосессию, то вэлком?

– Я бы согласилась.

– Нет запретов?

– Ну, для меня это красиво. То, что я вижу в журналах Maxim, я просто подписана в инстаграме, для меня это красиво. Там показано красивое тело, красивые женщины.

Сделать красиво, но не пошло. Например, в каком-то красивом нижнем белье. Мы же не говорим, что обязательно нужно встать голой и все, на обложку журнала.

– Можно сделать ремейк того самого снимка со спины, который был в инстаграме.

– Это уже чересчур для меня, – сказала Туктамышева.

«Еще не понимаю, сколько нужно заниматься сексом для здоровья». Туктамышева не стесняется ничего