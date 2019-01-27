⚡Плющенко подтвердил, что Трусова ушла от Тутберидзе к нему

Двукратный олимпийский чемпион подтвердил информацию о том, что российская фигуристка перешла в его тренерскую группу.

«Процесс начался. Готовим официально документы на федерацию о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу.

Все мы на самоизоляции, но сейчас время переходов. Мы все делаем официально, как должно быть», – сказал Плющенко.

С 2016 года Трусова тренировалась в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. За это время фигуристка дважды выигрывала юниорский чемпионат мира, а в первом взрослом сезоне одержала две победы на этапах Гран-при и завоевала бронзовые награды в Финале серии и на чемпионате Европы.

В группе Тутберидзе Трусова выучила четверные тулуп, сальхов, лутц и флип, а также тройной аксель.

В академии Плющенко работает Александр Волков, который тренировал Трусову до Тутберидзе.

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