Татьяна Тарасова: «У нас в стране есть абсолютно закрытые спортсооружения. Хотя бы сборная плюс 2-3 человека должны кататься»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что фигуристам в период карантина из-за коронавируса необходимо продолжать тренировки на закрытых спортивных базах.

«И Китай, и Корея, и Япония – все тренируются. Я имела удовольствие работать с японцами. И когда я работала с Шизукой Аракавой, олимпийской чемпионкой, мы как раз сидели в горах на такой базе. Это было в горах Японии, и близко ничего к этой базе не было.

У нас в стране есть абсолютно закрытые спортсооружения. Есть и в Сочи, и в Подмосковье, есть в горах, где уж хотя бы сборная команда плюс два-три человека должны кататься.

Это нужно сделать в ближайшее время. Почему мы должны потерять то, что только что обрели?! У нас такая позиция перед Олимпийскими играми, почему мы должны без борьбы это отдать?» – сказала Тарасова в сюжете Первого канала.