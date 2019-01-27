Татьяна Тарасова: «Не знала, что вхожу в совет правительства по массовому спорту. Почему-то меня не оповестили»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию не знала, что входила в состав совета при правительстве РФ по развитию физической культуры и массового спорта.

Ранее сообщалось, что совет упразднен. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Я не знала, что вхожу в него, и не знала цели, для чего он создан, и кем он создан. Но очень приятно, что я в него входила.

Заслуги перед отечеством у меня, конечно, есть, работала неплохо, но почему-то меня не оповестили о включении в состав этого совета.

Думаю, что в обычное время, когда мы не находимся на самоизоляции, он мог бы и словом, и делом помогать.

Собраны правильные фигуры, лучшие в своем деле, но мне сложно рассуждать о том, чего я не знаю», – сказала Тарасова.