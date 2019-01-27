Алена Косторная: «Хорошо, что у нас в группе такая конкуренция. Когда Трусова прыгает пять четверных, сразу включается: «И я тоже так могу!»

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о планах на будущее.
– Чем-то особенно недовольны сегодня?
– Катание, прыжки, вращение, все можно делать лучше. Идеал мой, на-верное, Каролина Костнер, еще – Мао Асада... Взять от каждой по чуть-чуть и собрать свое. И стабильность нужна.
Хорошо, что у нас в группе такая конкуренция. Выходишь на тренировку и нужно делать обязательно лучше, чем вчера. А как иначе? Когда Саша Трусова прыгает перед тобой пять четверных. Или Аня Щербакова. Тут включается: и я, и я тоже могу!
– Говорят, главное не мечта, а путь к ней. Есть та дорога, на которую хочется обязательно выйти?
– Пока что это фигурное катание – до 2022 года точно. А потом я еще не думала серьезно. Есть две дороги, которые кажутся интересными. Возможно, журналистика, но не хочу и оставлять мысль стать врачом, – сказала Косторная.
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