Алена Косторная: «Хорошо, что у нас в группе такая конкуренция. Когда Трусова прыгает пять четверных, сразу включается: «И я тоже так могу!»

Российская фигуристка рассказала о планах на будущее.

– Чем-то особенно недовольны сегодня?

– Катание, прыжки, вращение, все можно делать лучше. Идеал мой, на-верное, Каролина Костнер, еще – ... Взять от каждой по чуть-чуть и собрать свое. И стабильность нужна.

Хорошо, что у нас в группе такая конкуренция. Выходишь на тренировку и нужно делать обязательно лучше, чем вчера. А как иначе? Когда Саша Трусова прыгает перед тобой пять четверных. Или . Тут включается: и я, и я тоже могу!

– Говорят, главное не мечта, а путь к ней. Есть та дорога, на которую хочется обязательно выйти?

– Пока что это фигурное катание – до 2022 года точно. А потом я еще не думала серьезно. Есть две дороги, которые кажутся интересными. Возможно, журналистика, но не хочу и оставлять мысль стать врачом, – сказала Косторная.

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