Артур Гачинский: «Был готов к тому, что Загитова возьмет паузу. Потому что появилось молодое поколение»

Бронзовый призер чемпионата мира-2011 прокомментировал решение Алины Загитовой взять паузу в карьере.

– Я был готов к подобному развитию событий.

– Именно потому, что она все выиграла и нет других стимулов?

– Нет. По причине появления молодого поколения. Помните такую игру, как «Царь горы», когда надо бы с вершины кого-то скинуть и встать на его место? Вот сейчас идет такая же борьба среди фигуристок. В минувшем сезоне мы наблюдали за борьбой этой «сумасшедшей троицы». Это было здорово.

И приостановление карьеры связано с этим. По ходу сезона ее программы были не так стабильны, как раньше, были взлеты и падения. Возможно, она взяла паузу, чтобы немножечко отдохнуть. Если были проблемы с весом, а она уже стала женственной девушкой, с этим тоже надо было свыкнуться.

– Так а есть ли смысл возвращаться, если в фигурном катании можно остаться и в рамках различных шоу?

– Я не хочу говорить, что ей надо уходить или наоборот докатываться. Решать должна сама Алина. Делать то, чего она хочет. Если она будет готова соревноваться и показывать хорошие результаты – то, пожалуйста. Нам не стоит ей указывать, – рассказал Гачинский.