Глава ФФКР: «Детально состав сборной еще не обсуждали. С Загитовой разговора на эту тему не было»

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков рассказал о формировании сборной на следующий сезон.
«Несмотря на сложившуюся ситуацию, думаю, что мы утвердим состав в обычные сроки. К 15 мая? Да это так.
Ограничение на количество членов сборной России? Мы обычно используем двойной максимальный заявочный состав», – сказал Горшков.
Глава ФФКР также ответил на вопрос, останется ли в сборной олимпийская чемпионка Алина Загитова, объявившая о приостановке карьеры.
«Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Детально мы состав еще не обсуждали. С Алиной разговора на эту тему не было», – добавил Горшков.