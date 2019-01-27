Глава ФФКР: «Детально состав сборной еще не обсуждали. С Загитовой разговора на эту тему не было»

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) рассказал о формировании сборной на следующий сезон.

«Несмотря на сложившуюся ситуацию, думаю, что мы утвердим состав в обычные сроки. К 15 мая? Да это так.

Ограничение на количество членов сборной России? Мы обычно используем двойной максимальный заявочный состав», – сказал Горшков.

Глава ФФКР также ответил на вопрос, останется ли в сборной олимпийская чемпионка , объявившая о приостановке карьеры.

«Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Детально мы состав еще не обсуждали. С Алиной разговора на эту тему не было», – добавил Горшков.