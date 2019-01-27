Глава ФФКР: «Детально состав сборной еще не обсуждали. С Загитовой разговора на эту тему не было»

Теги сборная России ФФКР Александр Горшков женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков рассказал о формировании сборной на следующий сезон. 

«Несмотря на сложившуюся ситуацию, думаю, что мы утвердим состав в обычные сроки. К 15 мая? Да это так.

Ограничение на количество членов сборной России? Мы обычно используем двойной максимальный заявочный состав», – сказал Горшков. 

Глава ФФКР также ответил на вопрос, останется ли в сборной олимпийская чемпионка Алина Загитова, объявившая о приостановке карьеры. 

«Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Детально мы состав еще не обсуждали. С Алиной разговора на эту тему не было», – добавил Горшков. 

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