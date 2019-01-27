Алина Загитова: «Мы жили не очень хорошо, денег не хватало даже на проезд на автобусе. С медалями пришел заработок»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в интервью Cosmopoitan рассказала о том, что мотивировало ее не бросать спорт и добиться успеха.

– Все бросить и хлопнуть дверью не хотелось?

– Один раз сбежала с тренировки! Больше такого не повторялось, я не могла сказать: «Не хочу – не буду».

Мои соперники шли к победе и не собирались останавливаться, пусть через боль, но надо было работать.

У меня непростой характер, бабушка – она переехала со мной из Ижевска в Москву, ездит на все шоу, мы всегда вместе – это знает! Но я не хотела бросать спорт, понимала, ради чего все делаю.

– И ради чего?

– Ради медали, а еще, чтобы перевезти семью в Москву. Мы тогда жили не очень хорошо, денег не хватало даже на проезд на автобусе.

Каждый день я ездила на тренировки на другой конец Москвы, выходила в семь утра, возвращалась в одиннадцать ночи. С медалями пришел и заработок, – рассказала Загитова.

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