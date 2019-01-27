Главный врач сборной России по фигурному катанию работает с зараженными коронавирусом больными

Главный врач сборной России по фигурному катанию Александр Озеров работает с зараженными коронавирусом больными.

Об этом сообщил тренер Петр Дурнев.

«Александр Озеров, главный врач сборной России по фигурному катанию. Саша сейчас работает на передовой борьбы с COVID-19! Дорогой Саша, мы все гордимся тобой! Храни тебя бог!

Вот так работает наш доктор! По 24 часа в сутки! Я не могу даже представить, что он переживает в эти дни! Здоровья! Сил! Выдержки! Всем врачам кто сейчас борется с COVID19! С вербным воскресеньем всех вас!» – написал Дурнев.