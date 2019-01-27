Щербакова об отмене ЧМ: «Накатило расстройство, пару суток ходила сама не своя. Пережила это, сейчас меня отпустило»

Серебряный призер чемпионата Европы-2020 Анна Щербакова рассказала, как отреагировала на новость об отмене чемпионата мира в канадском Монреале из-за пандемии коронавируса.

«В тот день, когда отменили чемпионат мира, у нас был выходной. Так получилось, что сезон закончился в выходной, что еще более странно.

Новость о том, что его могут отменить, я увидела примерно за час до официального сообщения. Вышла она намного раньше, но увидела я ее к вечеру. У меня не было долгого момента ожидания. Я думала, что все это неправда. Ненастоящие новости.



Потом я стала читать в разных источниках и осознавать, что сейчас действительно принимается решение. Но внутри присутствовало ощущение, что его не отменят. Я была уверена, что мы все равно поедем. На тот момент я еще не знала, насколько все серьезно.

У нас в России я еще не слышала ни о каких случаях (заражения коронавирусом), поэтому, когда до меня дошло, что в марте никакого чемпионата не будет, я вообще не понимала, что произошло. Мне не верилось.



Посидела в таком состоянии вечером, потом пошла спать, но не могла заснуть. Всю ночь лежала и просто думала.

У меня не было печали, я лежала с одной мыслью: «А как так? Я же готовилась. Я завтра должна пойти на тренировку. Прокатать программы. Отточить элементы. А скоро нам улетать в Канаду». С утра я тоже ничего не понимала.

А днем я вышла на тренировку, и у нас нет задания катать программы, мы просто прыгали на льду тем днем. И тут расстройство накатило на меня. Я пару суток ходила сама не своя.

Пережила и это, сейчас меня отпустило, поняла, что ситуация реально серьезная и здоровье превыше всего», – поделилась Щербакова.

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