Плющенко о коронавирусе: «Друзья и знакомые заразились, многие на искусственном дыхании. Это может затронуть каждого»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о самоизоляции на период эпидемии коронавируса.

– Вы с супругой ведете хронику самоизоляции в своих соцсетях, и выглядит это весело. А не начались ли у вас еще панические атаки из-за жизни взаперти?

– В моей семье такого нет. Нам в этом смысле, конечно, повезло, потому что у нас в Москве собственный дом с территорией. В свое время я здесь сделал футбольную и теннисную площадки.

Понятно, что людям, живущим в квартирах, тяжеловато. Ну а мы двигаемся, тренируемся с Саньком, делаем общую физическую подготовку, бегаем кроссы. Территория большая, позволяет.

Ну, а что делать? Надо сидеть дома, мы никуда не выезжаем уже 18 или 20 дней. К этому призываю и всех остальных. Потому что очень много сейчас людей заражаются и попадают в больницы. Это все накладывается на наших врачей.

Что касается меня, я продолжаю работать, готовлю программы моим спортсменам на новый сезон. Ставим уже новые задачи. Также веду работу над костюмами. Общаюсь дистанционно с костюмерами. И все равно тяжеловато. Я привык к интенсивному ритму: поездки, выступления, шоу, соревнования.

Конечно же, хочется уже движения вперед, хочется выходить на лед, кататься. Но мы понимаем, что все спортивные школы в нашей стране сейчас закрыты, в том числе и моя тоже. Поэтому ждем хороших новостей об окончании эпидемии.

– У вас примерная самоизоляция.

– Просто у меня есть друзья и знакомые, которые заразились вирусом и попали в Коммунарку. Многие из них подключены уже к искусственному дыханию. Поэтому не так все просто, как говорили нам в начале.

Обстановка буквально за несколько недель конкретно изменилась. Так что к этому нужно отнестись очень серьезно. К тому же с нами живет мама Яны (Рудковской, жены Плющенко – Sports.ru), а она уже человек в возрасте и находится в зоне риска.

Да и вообще, если изначально говорили, что серьезно болеет только старшее поколение, сегодня уже и дети, и люди среднего возраста заражаются. Это может затронуть каждого, – рассказал Плющенко.