Александр Лакерник: «Судя по тому, как развивается ситуация с коронавирусом, шансов на проведение ЧМ-2020 по фигурному катанию очень мало»

Вице-президент Международного союза конькобежцев ( ) Александр Лакерник сообщил, что чемпионат мира-2020, скорее всего, не состоится.

ЧМ-2020 должен был пройти в канадском Монреале в марте, однако был отменен из-за пандемии короновируса. ISU рассматривала вариант проведения турнира осенью.

– Как вы относитесь к неумолкающим предложениям о том, что ЧМ может быть проведен в октябре?

– Судя по развитию ситуации, это не очень вероятно. Окончательное решение Совет ИСУ хотел принять на следующей неделе 16 апреля. Мы проводим заседания по видео, встречались таким вот образом на прошлой неделе.

– Стоит проводить чемпионат осенью или нет?

– Можно долго рассуждать на данную тему, но это все разговоры ни о чем. Потому что решать будем не столько мы, сколько ситуация с коронавирусной инфекцией. И, судя по тому, как она развивается, шансов на проведение чемпионата мира очень мало. Спортсменам готовиться к чемпионату трудно: пока никто не катается, и когда начнут кататься, никто не знает.

– По какому критерию будут отбираться фигуристы на чемпионат мира-2021?

– Итак, март 2021 года. Отбор – по положенным правилам. Сейчас принцип такой: есть страны, как наша, которые имеют право на трех, двух, одного участника в каждом виде программы. Надо будет обсуждать, что станет приниматься во внимание. То ли результаты чемпионата мира-2019, то ли другие – и какие критерии.

Тоже не очень естественно определять состав 2021 года по тому, что было в 2019-м. Этот вопрос имеет право быть, его надо обсуждать отдельно, понимать критерии. Пока никто тему не затрагивал. Будем решать шаг за шагом, – рассказал Лакерник.

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