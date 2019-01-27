Юрист о проверке СК в отношении Аксенова: «Задача – найти в схеме Загитову, которая должна получить вознаграждение»

Юрист Никита Зенин прокомментировал проверку Следственного комитета в отношении заместителя начальника отделения «Хрустальный» по статье «мошеничество».

Аксенова проверяют на возможную причастность к финансовым махинациям при постановке шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», главную роль в котором исполнила . За участие в шоу Аксенов получил больше 8 млн рублей как актер.

«Если совсем просто, задача Следственного комитета – найти в схеме, среди всех документов Загитову, которая должна получить вознаграждение за оказанные услуги.

СК направит или уже направил на ИП Аксенова запрос, затребует все документы, связанные с этим инцидентом, может пригласить на разговор.

Следствию нужен документ, связывающий Загитову и Аксенова», – рассказал юрист.

Загитова выступила в шоу Навки, но 8 млн ушли ее начальнику Эдуарду Аксенову. Разбираем с юристом – что не так?

Следственный комитет проверяет замначальника «Хрустального» в мошенничестве. Схему обнаружил Sports.ru в январе