ISU в ближайшее время решит, состоится ли ЧМ-2020 по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев ( ) в ближайшее время примет решение о том, состоится ли чемпионат мира-2020 по фигурному катанию.

Об этом сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

ЧМ-2020 должен был пройти в марте в Монреале, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

«Решение о проведении или непроведении чемпионата мира будет принято в ближайшее время», – сказал источник.

Перенос фигурного чемпионата мира на октябрь – абсурд. Осенью турнир не нужен ни спортсменам, ни болельщикам