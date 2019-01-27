ISU в ближайшее время решит, состоится ли ЧМ-2020 по фигурному катанию

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Международный союз конькобежцев (ISU) в ближайшее время примет решение о том, состоится ли чемпионат мира-2020 по фигурному катанию. 

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

ЧМ-2020 должен был пройти в марте в Монреале, но был отменен из-за пандемии коронавируса. 

«Решение о проведении или непроведении чемпионата мира будет принято в ближайшее время», – сказал источник. 

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