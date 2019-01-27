ISU в ближайшее время решит, состоится ли ЧМ-2020 по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) в ближайшее время примет решение о том, состоится ли чемпионат мира-2020 по фигурному катанию.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
ЧМ-2020 должен был пройти в марте в Монреале, но был отменен из-за пандемии коронавируса.
«Решение о проведении или непроведении чемпионата мира будет принято в ближайшее время», – сказал источник.
Перенос фигурного чемпионата мира на октябрь – абсурд. Осенью турнир не нужен ни спортсменам, ни болельщикам