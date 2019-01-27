Александр Лакерник: «Организовать чемпионат мира по фигурному катанию-2020 в конце года будет очень сложно»

Вице-президент Международного союза конькобежцев ( ) Александр Лакерник рассказал о возможности переноса чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в канадском Монреале, но был отменен из-за коронавируса.

«В ISU мы пока не обсуждали последствия решения канадских властей, но последствий будет много, поскольку много вещей основано на результатах чемпионата мира – речь идет и о распределении на этапы и так далее.

Кроме того, есть много мероприятий до конца этого сезона, и неизвестно – состоятся они в этой ситуации или нет. В заявлении ISU указывается теоретическая возможность проведения чемпионата мира – 2020 не ранее октября, хотя организовать это будет очень сложно.

Время есть, ISU будет обсуждать эти вещи. Одна из версий, что делать дальше – сохранить квоты этого чемпионата мира. Может, будут еще какие-то варианты», – сказал Лакерник.

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