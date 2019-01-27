Киира Корпи: «Фабрика Тутберидзе – признак бесчеловечной культуры, которую принимает наш спорт»

Бывшая финская фигуристка поделилась мнением о тенденциях в современном женском фигурном катании.

«Большую часть времени спортсмены, занимающиеся фигурным катанием, гимнастикой и, возможно, другими видами спорта, растут в культуре, которая очень авторитарна. Дети привыкают к тому, что если они получают травму, это происходит из-за того, что они слабы. Если у них начинаются проблемы с психологией, это потому что они слабы. Но почему тело подростка ломается?

Да, спортсмен тоже несет ответственность, но мы никогда не задаемся вопросом, все ли в порядке с процессом тренировок? Не было ли перетренированности?

От врачей в Финляндии, США, Швеции (а в России это, я уверена, происходит еще раньше) я слышала истории о том, что 12-летние спортсмены приходят в больницы со стрессовыми переломами и другими проблемами, которые просто не должны возникать у человека в таком возрасте.

Я знаю многих атлетов, которые сломлены физически и психологически. Система не заботится о тех, кто уже не справляется с нагрузками, потому что появляются те, кто может это сделать. Но и они спустя некоторое время тоже ломаются, становятся слишком «взрослыми», чтобы продолжать карьеру.

Во время тренировок на детей может оказываться серьезное эмоциональное давление. В фигурном катании ценятся сложные прыжки, которые проще выполнять, когда тело еще оформилось. Чем более роботизированный подход будет у ребенка к своему телу и разуму, тем лучше (для результатов). Но если тренировочный процесс проходит в условиях постоянных оскорблений, в будущем могут быть радикальные последствия. Во многом это можно сравнить с жестоким обращением родителей с детьми.

В фигурном катании уже были дети-звезды – Тара Липински, , Сара Хьюз. Но их не вытесняли из спорта только потому, что они не могли идти в ногу с техническим прогрессом.

Я не считаю, что детская фабрика Этери Тутберидзе – самая большая проблема в фигурном катании. Проблема в больной культуре. Фабрика Тутберидзе – признак бесчеловечной культуры, которую принимает наш спорт. Она не причина. Многие тренеры работают так же, как она, многие федерации поддерживают такой способ воспитания спортсменов.

Люди скучают по эмоционально зрелому катанию. Трудно наблюдать за этими маленькими девочками-звездами, потому что невозможно не думать о том, что стоит за их выступлениями», – сказала Корпи.

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