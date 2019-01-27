Роднина о переносе Олимпиады: «Спортсменам надо беспокоиться о здоровье, тренироваться и заняться мозгами – может, поучиться, в конце концов»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной Думы Ирина Роднина прокомментировала новость о переносе в Токио на 2021 год из-за коронавируса.

«В нынешней ситуации перенос Олимпиады – верное решение. У каждого из нас есть цель в жизни, не только у спортсменов. И сейчас очень у многих меняются цели в жизни, акценты и многие другие вещи.

Нельзя говорить, что, вот, бедные спортсмены страдают из-за переноса Олимпиады. Весь мир, все народы понимают, что или все вместе справимся с этой бедой, или будем каждый по отдельности решать свои жизненные проблемы, а это будет долго и губительно.

А спортсменам надо сейчас беспокоиться о своем здоровье, поддерживать форму и тренироваться, заняться, как говорится, своими мозгами – может, поучиться, в конце концов», – сказала Роднина.

❌Олимпиада в Токио перенесена на 2021 год из-за коронавируса

Я верю, что МОК бился за Олимпиаду не только ради денег. Главная ценность – возрождение спорта после пандемии