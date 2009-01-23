Замначальника отделения «Хрустальный» Аксенов получил за шоу Навки 8 млн рублей из бюджета. По документам он значится артистом

Заместителя начальника отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» по общим вопросам Эдуард Аксенов получил более 8 миллионов рублей из федерального бюджета России за участие в шоу «Спящая принцесса. Легенда двух королевств».

По информации Единой информационной системы в сфере закупок, договор с индивидуальным предпринимателем Аксеновым заключил глава Росконцерта (государственное учреждение, подведомственное Министерству культуры) Андрей Малышев.

В договоре прописано, что Аксенов оказывает Росконцерту услуги по участию в театрализованной постановке «Спящая красавица. Легенда двух королевств» в качестве артиста. Цена договора составляет 8 062 208 рублей, а при ее определении учитывались «уникальность мероприятия, неразрывно связанная с личностью исполнителя, высочайший уровень его мастерства, профессионализм, эксклюзивность и зрительский интерес».

Это максимальная сумма за участие в спектакле. Татьяна Навка по аналогичному договору заработала 6,6 млн рублей, Маргарита Дробязко – 2,3 млн, Нодари Майсурадзе – 1,8 млн, Петр Чернышов – 2,8 млн, а актеры массовки – по 187 440 рублей. Договора с в реестре Единой информационной системы в сфере закупок нет.

Росконцерт выступал заказчиком шоу. Проект имел государственное финансирование, на него выделялась субсидия из федерального бюджета.

Знаете, кому больше всех заплатили за шоу с Загитовой? Не Алине и не Навке, а замначальника «Хрустального» (8 млн, он указан актером)

🎧 Когда Трусову трясет на льду, кто похож на швабру и где в танцах предварительные ласки? Мы запустили подкаст о фигурке!