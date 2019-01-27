Тэд Бартон: «Не только маленькие девочки могут прыгать четверные. Ведь Туктамышева сделала, Медведева учит»

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Канадский комментатор Тэд Бартон рассказал, как относится к российским фигуристкам.

О Медведевой

«Евгения Медведева была прекрасна, потому что она привнесла что-то новое в спорт. У нее была стабильность, она не ошибалась в элементах, но у нее было и трогательное исполнение, которое раньше никто не видел. Она принесла в спорт что-то уникальное. И, разумеется, до сих пор приносит. Она растет, меняется, но все еще остается на высоком уровне».

О Косторной

«Я бы сказал, что катание Алены Косторной, как и прежде, ангельское. Просто прекрасное. Каждая деталь, каждая маленькая нота, каждое небольшое движение руки. Тройной аксель прекрасен, и остальные элементы, конечно, тоже всегда хороши. Она связывает себя с музыкой. Я не думаю, что тройной аксель стоит ей всего. Его добавили к технике, и, очевидно она все еще невероятно изысканная фигуристка».

О Трусовой

«Саша пыталась сделать сколько, 4 или 5 квадов? Даже Юдзуру Ханю и Нэтан Чен с множеством четверных ошибаются, а они мужчины. Это вопрос времени. Будьте терпеливыми, позвольте Саше спокойно работать и понимать, что она сможет сделать под давлением. Она адаптирует свою программу и улучшает все свои навыки, чтобы выполнить квады».

О Щербаковой

«Много людей о ней говорит. Она тоже прекрасная фигуристка. Отличное сочетание того, что умеют Алена и Саша. Здесь так много замечательных фигуристок, сложно сфокусироваться только на них. Однако они пришли от юниорских побед к взрослым».

О Туктамышевой

«Только посмотрите, что она сделала. Для меня это вообще один из самых выдающихся случаев, которые вообще когда-либо происходили. Елизавета как будто подумала: «Ну, похоже, мне нужно делать четверные». И она их выучила. Так что не стоит говорить, что только маленькие девочки могут исполнять элементы ультра-си. Туктамышева ведь сделала. И доказала более старшему поколению, что это возможно. Она вдохновила их.

То же самое можно сказать и о Евгении Медведевой. Она же тоже работает над четверным сальховом. Почему? Потому что Женя знает, что возможно его исполнит. Это прекрасно», – сказал Бартон.

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