ЧМ-2020 по фигурному катанию, скорее всего, будет отменен из-за коронавируса. Окончательное решение объявят вечером по канадскому времени

Премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурном катанию в Монреале, скорее всего, будет отменен.

«Скорее всего, ЧМ будет отменен из-за коронавируса», – сказал Лего.

Окончательное решение о проведении ЧМ-2020 будет объявлено сегодня вечером по канадскому времени. Разница между Квебеком и Москвой – 7 часов.

Запрет рукопожатий, селфи и матчи при пустых трибунах: это реальная борьба с коронавирусом или паника?

Следите за новостями – в телеграм-канале «Фигурное катание №1»