ЧМ-2020 по фигурному катанию, скорее всего, будет отменен из-за коронавируса. Окончательное решение объявят вечером по канадскому времени

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Премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурном катанию в Монреале, скорее всего, будет отменен. 

«Скорее всего, ЧМ будет отменен из-за коронавируса», – сказал Лего. 

Окончательное решение о проведении ЧМ-2020 будет объявлено сегодня вечером по канадскому времени. Разница между Квебеком и Москвой – 7 часов. 

Запрет рукопожатий, селфи и матчи при пустых трибунах: это реальная борьба с коронавирусом или паника? 

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