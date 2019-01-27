Техспециалист ISU о сломанном ботинке Медведевой на чемпионате России: «Если бы она не снялась, то стала бы 6-7-й. Оно ей надо?»

Тренер и технический специалист Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кузнецов считает, что двукратная чемпионка мира поступила правильно, снявшись с произвольной программы на декабрьском чемпионате России из-за поломки ботинка.

«Кататься на таких ботинках Женя могла бы. Она, собственно, и каталась — в короткой программе. Но, когда у спортсмена внезапно и очень резко происходит какое-либо событие, связанное с инвентарем...

Михаэль Шумахер, наверное, мог доехать на неисправном болиде «Феррари» до финиша, если осталось полкруга. Но, если 30 или 60 кругов, он просто сошел бы с дистанции, понимая всю тщетность усилий.

Дело в том, что любая, даже небольшая проблема с инвентарем на уровне сложных элементов дает иногда абсолютно отрицательный результат.

Если условная Мария Ласицкене штурмует планку на высоте двух метров, она должна быть уверена, что с каждым шипом у нее все в порядке. Как только в голове спортсмена возникают сомнения, нарушается весь ход двигательных действий.

Женя — опытный человек с железным характером, прекрасно умеющий анализировать. Безусловно, она могла собраться на тот прокат и сделать кое-как все свои прыжковые элементы с не слишком удачными S-образными выездами, за которые получила бы свои «минус один», «минус два», и оказалась бы на шестом или седьмом месте. Оно ей надо? На чемпионате России в женском одиночном катании нельзя кататься неидеально», – сказал Кузнецов.