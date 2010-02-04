Ковтун вспомнил победу над Плющенко перед Олимпиадой в Сочи: «Самый яркий турнир в карьере – чемпионат России-2014. Тогда я еще верил в сказки»

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун ответил на вопросы подписчиков в инстаграме о завершении карьеры, тренировках и самом запоминающимся турнире.
– Как проводишь время, свободное от тренировок?
– Стараюсь отдыхать, желательно в одиночестве.
– Не скучаете по соревнованиям?
– Обожал тренироваться, почти никогда не ошибался на тренировках. Выступать не очень любил.
– Ваша любимая программа?
– Nat King Cole – L. O. V. E. – моя последняя короткая программа. Думаю даже сделать из нее показательный. Ну и «Фламенко» 2014-го, конечно. Да и вообще любил все свои программы.
– Когда закончили карьеру, было ли чувство облегчения, свободы?
– Раньше вся твоя жизнь зависела от прокатов на соревнованиях, сейчас я сам творец своей судьбы. Ощущение свободы. Познавать себя, свои таланты и этот мира – лично для меня самое ценное.
– Самое яркое и запоминающееся соревнование?
– Чемпионат России-2014. Тогда я еще верил в сказки (Ковтун впервые выиграл чемпионат страны, но в составе на Олимпиаду-2014 его заменил Евгений Плющенко – прим. Sports.ru).
– Дружите ли со спортсменами из других видов спорта?
– Дружу, не разделяю людей по видам спорта.
– Будешь еще комментировать соревнования? Есть желание?
– Позовут – сделаю красиво.
– Путин или Трамп?
– Навка.
– Многие спортсмены идут в политику. Вы пойдете?
– Да. Пустите меня в отдел по борьбе с коррупцией! Я очищу нашу страну от денег, – написал Ковтун.