Ковтун вспомнил победу над Плющенко перед Олимпиадой в Сочи: «Самый яркий турнир в карьере – чемпионат России-2014. Тогда я еще верил в сказки»

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию ответил на вопросы подписчиков в инстаграме о завершении карьеры, тренировках и самом запоминающимся турнире.

– Как проводишь время, свободное от тренировок?

– Стараюсь отдыхать, желательно в одиночестве.

– Не скучаете по соревнованиям?

– Обожал тренироваться, почти никогда не ошибался на тренировках. Выступать не очень любил.

– Ваша любимая программа?

– Nat King Cole – L. O. V. E. – моя последняя короткая программа. Думаю даже сделать из нее показательный. Ну и «Фламенко» 2014-го, конечно. Да и вообще любил все свои программы.

– Когда закончили карьеру, было ли чувство облегчения, свободы?

– Раньше вся твоя жизнь зависела от прокатов на соревнованиях, сейчас я сам творец своей судьбы. Ощущение свободы. Познавать себя, свои таланты и этот мира – лично для меня самое ценное.

– Самое яркое и запоминающееся соревнование?

– Чемпионат России-2014. Тогда я еще верил в сказки (Ковтун впервые выиграл чемпионат страны, но в составе на Олимпиаду-2014 его заменил – прим. Sports.ru).

– Дружите ли со спортсменами из других видов спорта?

– Дружу, не разделяю людей по видам спорта.

– Будешь еще комментировать соревнования? Есть желание?

– Позовут – сделаю красиво.

– Путин или Трамп?

– Навка.

– Многие спортсмены идут в политику. Вы пойдете?

– Да. Пустите меня в отдел по борьбе с коррупцией! Я очищу нашу страну от денег, – написал Ковтун.

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