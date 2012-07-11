Загитова, Медведева, Туктамышева, Самодурова выступят на открытых прокатах в Москве

Фигуристы основного состава сборной России выступят на открытых прокатах в Москве, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР).
«В выступлениях планируется участие фигуристов основного состава сборной команды России, включая чемпионов и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.
Среди них Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин и другие фигуристы», – говорится в сообщении пресс-службы организации.
Открытые прокаты пройдут 7-8 сентября в «Лужниках».
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