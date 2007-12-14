Татьяна Тарасова: «Жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Этери Тутберидзе Алина Загитова ТАСС Фигурное катание

Тренер Татьяна Тарасова считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова, взявшая паузу в карьере, вряд ли вернется в спорт. 

«Вернется Алина или нет – глупый вопрос, надежды юношей питают. Надеюсь на то, что она найдет себя, ей предстоит очень интересная творческая жизнь, хочется пожелать ей успеха в том, как она ей распорядится. Она пошла не на улицу, она пошла в шоу, которое делает Татьяна Навка, – прекрасное шоу, будет ездить по миру, как это делали все выдающиеся спортсмены. А мы будем иметь возможность видеть ее раз в год.

Чтобы в шоу оставаться интересной зрителю, нужно тренироваться, и она, наверное, будет это делать. Но мне жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки.

Она еще маленькая и не научилась врать, мы поняли, о чем она говорит, мы ее услышали. Мы хотим ей счастливой жизни, она любимица многих людей в стране, главное, чтобы у нее в жизни все сложилось. Конечно, она не вернется, я так думаю.

Соревнований у нас может не быть (в связи с отстранением РУСАДА), вот это беда, а уж победы стране в женском одиночном катании обеспечивает Этери Тутберидзе.

И я с большим уважением отношусь к тому, что делает Алексей Мишин и его ученица Лиза Туктамышева – она переживала неудачи, ничего не добивалась в плане медалей, но возвращалась, выучила четверной тулуп, восстановила тройной аксель.

Или наша выдающаяся спортсменка двукратная чемпионка мира Женя Медведева – выбралась со дна колодца, в который она попала, она совершенствуется. Я уважаю этих людей, также как я уважаю мнение Алины – она сама распоряжается своей жизнью», – сказала Тарасова.

Отпустите Загитову! Она могла бы кататься еще, но ей незачем возвращаться

«Я уже писала расписку, что обещаю соревноваться. Не готова писать следующую». Неизвестные детали об уходе Загитовой

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