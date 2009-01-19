8 апреля в Петербурге пройдет шоу Тутберидзе. Там выступят Загитова, Трусова, Щербакова и Косторная

8 апреля в Санкт-Петербурге пройдет шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

В программе «Чемпионы на льду» примут участие олимпийская чемпионка , двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, победительница финала Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка России Анна Щербакова.

На лед выйдут также Элизабет Турсынбаева, Морис Квителашвили, , Даниил Самсонов, Диана Дэвис и Глеб Смолкин и другие звезды фигурного катания.

Шоу пройдет 8 апреля 2020 года спортивном комплексе «Юбилейный», начало – 19.00 по московскому времени. Стоимость билетов от 1000 до 3500 рублей.

3 апреля шоу Тутберидзе пройдет в Перми, в прошлом сезоне шоу принимал Краснодар.

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