Елизавета Кожевникова: «В этом сезоне Тутберидзе переключилась на молодых, а Загитова снова ощутила себя лишенцем»

Теги сборная России женское катание Елизавета Кожевникова Этери Тутберидзе Алина Загитова Фигурное катание

Двукратный призер Олимпийских игр, спортивный психолог Елизавета Кожевникова поделилась мнением по поводу решения Алины Загитовой взять паузу в карьере.

«Загитова семь раз пыталась закончить с фигурным катанием, но ей не позволяли. Такие дети вырастают с идеей, что эмоции — это телячьи нежности. А ведь дети от пяти до 10-11 лет — это по природе очень эмоциональные создания. Только примерно с десяти лет ребенок эмоционально способен выдерживать нагрузку профессионального спорта.

У него появляется осознанность и собственная мотивация. Если выход на профессиональный уровень происходит раньше, формируется около-нарциссическая структура личности. Это психология лишенца, когда человек вырастает с ощущением, что он сам по себе плох, и единственный способ доказать свою «хорошесть» — это показать результат.

— Для большого спорта такой человек, который не может жить без результата — это находка?

— До поры до времени — конечно. Не зря же Этери Тутберидзе говорила, что для нее спортсмены — это материал, из которого она лепит звезд. Эмоции не нужны, нужно заткнуться и продолжать делать объемы. Если посмотреть на ее успешных воспитанниц, у всех них присутствует защитные механизмы — подавление эмоций и диссоциация.

Но у медали есть обратная сторона: в момент максимального стресса спортсмен перестает чувствовать и координировать движения, получается много ошибок. Именно это произошло с Загитовой на чемпионате мира-2018. Похоже, на прошлогоднем чемпионате мира Этери сделала выводы и сумела обеспечить Алине по-настоящему теплую, безопасную, родительскую среду.

Это бы работало и дальше, но в этом сезоне тренер переключилась на более молодых, а Алина снова ощутила себя лишенцем. Единственное место сейчас, где она может оставаться самой крутой, популярной и любимой — это шоу. Это единственный сейчас способ подпитывать нарциссический голод.

— Возможно, Загитовой стоило не прерывать карьеру, а сменить тренера, по примеру Евгении Медведевой? Тот же Евгений Плющенко открыто предлагал Алине сотрудничество.

— При условии, если она окружит себя заботливыми профессионалами, которые будут выполнять роль замещающего родителя — это возможно. Посмотрите, скажем, на Алексея Мишина: он теплый, эмпатичный, поддерживающий. Он умеет удовлетворять потребности своих спортсменов, не подавляя их при этом», – рассказала Кожевникова.

Загитова должна вернуться, но не к Тутберидзе. В системе Этери нет места кому-то, кроме подростков

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