Косторная установила мировой рекорд по баллам в короткой программе на Гран-при Японии

Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на Гран-при Японии.
Фигуристка чисто исполнила тройной аксель.
За прокат спортсменка получила 85,04 балла. Прошлый мировой рекорд принадлежал японке Рике Кихире (83,97, командный чемпионат мира-2019).
После выступления девяти участниц Косторная идет на первом месте.
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