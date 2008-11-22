Косторная установила мировой рекорд по баллам в короткой программе на Гран-при Японии

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Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на Гран-при Японии.

Фигуристка чисто исполнила тройной аксель.

За прокат спортсменка получила 85,04 балла. Прошлый мировой рекорд принадлежал японке Рике Кихире (83,97, командный чемпионат мира-2019).

После выступления девяти участниц Косторная идет на первом месте.

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