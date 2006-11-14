Американский фигурист Красножон: «Я большой поклонник Sports.ru. Но обидно, когда на спортсменов льют ведра какашек»

Американский фигурист Алексей Красножон поделился мнением насчет пользователей .

До 2013 года Красножон выступал за Россию и тренировался в группе Алексея Мишина, в 2014-м году объявил о переходе в команду США.

«В плане фанатов мне неприятно одно. Я очень большой поклонник Sports.ru, и мне очень обидно, когда у российских фигуристов, да и вообще любых фигуристов, бывают не самые лучшие прокаты и люди начинают на них лить ведра какашек.

Вот вчера читал Sports.ru. Кстати, я много раз говорил: пишите хотя бы от своего имени. А то пишет какой-нибудь Суп Медведевой или Бабушкин Ерш. Это просто смешно.

Мне кажется, что Тутберидзе - это один из самых лучших тренеров девочек сейчас. И мальчик у нее один есть, я знаю, , классно катается. Конечно, она идол, и, когда Женя (Медведева) ушла, наверное, для них она стала предателем.

Есть люди, которые цепляются за какие-то группы, а это самое страшное. Многие люди на Sports.ru как сектанты. Мне этого не понять, но для них это их группа, это их секта. «У нас Этери Георгиевна, это наш бог».

Она правда классный тренер, это круто, что у нее есть такая поддержка. Но это доходит до того, что эти люди цепляются за нее, и все ее фигуристы - это идеал.

Я не знаю, как отреагировала Этери Георгиевна на уход Жени. Наверняка ей было неприятно. Но это их терки, их дела. Правильно или неправильно – покажет время.

Но для людей, которые смотрят на это со стороны, это значит, что человек из секты ушел. И, конечно же, это первый раз, когда российский фигурист перешел к другому тренеру за океан.

Серебряный призер Олимпиады переходит от одного из самых хайповых и великих тренеров в России к канадскому специалисту. Конечно, ей достанется, конечно, начнутся разговоры.

Еще это непонимание, как это работает в другой стране. И люди сразу начинают: «Там будет хуже, зачем ты уехала?» И этот поступок был очень резким, неожиданным, поэтому ей достается», – сказал Красножон.

⛸На инстаграм Sports.ru о фигурном катании подписаны Самодурова, Валиева и еще 17 тысяч человек, а лайки ставят Тутберидзе и Липницкая. Присоединяйтесь!